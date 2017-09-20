  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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İrem Derici'nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Baran, yaptığı açıklamada "İrem Hanım'ın durumu geldiği güne göre daha iyi." dedi.

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İrem Dericinin sağlık durumu iyiye gidiyor

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, şarkıcı İrem Derici'nin sağlık durumuna ilişkin, "İrem Hanım'ın durumu geldiği güne göre daha iyi. Basında okuyorum, 'böbrekleri bitti falan' böyle bir durum yok. Bir kaç gün yoğun bakımda kalacak, değerlerin yerine oturması için. Tüm organlar şu anda iyi görünüyor." dedi.

Derici'nin sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklama yapan Baran, Derici'yi iki gün önce hastaneye transfer ettiklerini, geldiği güne göre Derici'nin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Derici'nin şu anda yoğun bakım takibinde bulunduğunu belirten Baran, şöyle konuştu:

"İrem Hanım'ın durumu geldiği güne göre daha iyi. Şu an bilinci açık, bizimle sohbet edebiliyor, gazete okuyabiliyor. Yoğun bakıma alma sebebimiz şu şekilde oldu, kendisi bir hafta önce bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle başka bir hastanede tedavi altına alındı. O dönemde sıvı kaybı olmuş hastamızda, sıvılar verilmiş. Normalde vücut metabolizması sıvı dengesizliğini yerine koyması gerekirken hastamızda dengesiz gitmiş. Bundan dolayı solunum sıkıntısı olmuş. Vücuda yeterinde oksijen gitmediği için, yoğun bakıma alındı. Tüm organları şu anda iyi görünüyor. Basında okuyorum, 'böbrekleri bitti falan' böyle bir durum yok. Gayet güzel çalışıyor böbrekleri. Bir kaç gün yoğun bakımda kalacak, değerlerin yerine oturması için."

Başhekim Baran, "Önceki hastanede yanlış tedavi mi uygulandı?" şeklindeki soru üzerine, "Hayır öyle bir şey yok. Orada yeteri kadar sıvı verilmiş ama bazı hastalarda sıvıyı atma sıkıntılı olabiliyor. Ayrıca hastamız da kendisi geldi.Kalp ile ilgili bir sıkıntı yok. Kalp çarpıntısı oksijen düştüğü zaman herkeste olur. Şu anda ciddi bir sıkıntımız yok." cevabını verdi.

Etiketler: irem derici, sağlık durumu
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