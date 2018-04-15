İranlı sanatçılar Adıyaman'da sokak konseri verdi

Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali'ne İranlı sanatçılar da katıldı.

Tahran Üniversitesi Konservatuvar sanatçıları ile "Radmehre İran" adlı müzik grubu, Adıyaman'da sokak konseri verdi.

Festival kapsamında kente gelen İranlı sanatçılar, Sanat Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Seslendirdikleri parçalarla izleyicilerin ilgi odağı oldular.

Festivalin sanat yönetmeni Özgür Oğuz, tüm konserlerin ayakta alkışlandığını, bununla da büyük enerji topladıklarını söyledi.

"Sanatçılarımız çok başarılı bir konser verdi. Vatandaşlar ayakta alkışladı. Bugün de sanat sokağında böyle bir etkinlik yaptık. Vatandaşlarımızın ilgisi gayet güzel."

Radmehre İran grubunun solisti Babak Mirzaei de, Türk insanın İran müziğini çok sevdiğini, bunu görmenin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

Dinleyiciler, müziğe alkışlarıyla eşlik etti.

Kaynak: AA