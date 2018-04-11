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İranlı öğrenciler okçuluk dersi alıyor

İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye'nin geleneksel sporu okçuluk öğretiliyor. Yarışmayı kazanan öğrenciyi profesyonel okçuluk eğitimi bekliyor.

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İranlı öğrenciler okçuluk dersi alıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı ortaklığında İranlılara, Türkiye'nin geleneksel sporu okçuluk öğretiliyor.

İranlılara okçuluğu tanıtmak amacıyla 3 günlük program hazırlandı. Program 20 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

Tahran YEE Müdürü Turgay Şafak, Türkiye'de eğitim gören İranlı antrenörlerin verecekleri derslerde, kursiyerlere Türk okçuluğunun tarihi ve temel kurallarının anlatılacağını söyledi.

İranlı öğrencilerin ilgisi yoğun

Türkiye'de okçuluk eğitimi alan antrenörlerden Hamid Abdullahi, İranlı öğrencilerin okçuluk sporuna ilgisinin yoğun olduğunu anlattı. 

Eğitime 16 ülkeden 40 kişi katıldı.

Program sonunda katılımcı öğrenciler arasında bir yarışma düzenlenecek ve yarışmayı kazanan öğrenci, Türkiye'de profesyonel eğitim hakkı kazanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, tahran, okçuluk, iran
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