İranlı öğrenciler 3 bin yıllık telkari sanatını öğreniyor

Telkari... Mardin Midyat'a özgü, Süryanilerden gelme bir sanat. 1000 ayar has telle işlenerek yapılıyor.

Manisa'da yaşayan İranlılar da, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta 3 bin yıllık telkari sanatını öğreniyor.

Tarihi Yeni Han'daki kursa katılan 19 öğrencinin 16'sı İranlı.

Kursa katılan kadınlar ile 4 erkek kursiyer, gümüşü incelterek yüzük, küpe, kolye ve anahtarlık yapmayı öğrendi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, kursiyerlerle bir araya geldi ve çalışmaları inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, halk eğitim kurslarına önem verdiklerini ve geleneksel el sanatlarının bu sayede yaşatıldığını söyledi.

"Telkari, ülkemizde bilinen; ama çok yaygın bir sanat değil. Çok az yerde telkari yapılıyor. Kursiyerler, telkari sanatını öğrenerek, meslek sahibi olacaklar ve kendilerini geliştirecekler. Türk kursiyerlerinden fazla İranlı kursiyerler var. İran'dan Manisa'ya gelen kişiler, bu sanata ilgi duydu ve bu sanatı öğrenmeye başladı"

Kurs 4 ay sürecek. 122 saat ders alacak kursiyerler, kendilerini geliştirmek ve meslek sahibi olmak istiyor.

Kaynak: DHA