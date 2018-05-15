İpek Yolu'nun 778 yıllık incisi: Karatay Kervansarayı

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde bulunan ve Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Kervansarayı, aradan geçen 778 yıla rağmen tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce aslına uygun restore edilen yapı, vatandaşların konaklayabileceği, yemek yiyip dinlenebileceği modern bir kervansaray olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Uzun yıllar köylüler tarafından depo olarak kullanılan Karatay Kervansarayı, restore edildikten sonra Cihan Kaya tarafından 4 yıl önce 49 yıllığına kiralandı.

Kervansaray işletmecisi Kaya, Karatay Kervansarayı'nı tarihe yeniden kazandırmak adına ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini söyledi.

"Karatay Kervansarayı yeniden tarihteki yerini almaya başlıyor"

Kervansarayın geride kalan 7 asra rağmen ayakta kalmayı başardığını vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"İpek Yolu üzerinde olduğumuzdan dolayı burada yaptırılan bir hayrattır. O dönem kervanların konaklaması için yaptırılmıştır. Kervansarayımız yazlık ve kışlık olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Yazlık bölümde odalar ve yarı kapalı alanlar mevcut. Kışlık bölümü ise tek başına tamamen kapalı bir alandır. Geçmişte insanlar hayvanlarıyla beraber aynı yerde kalarak ısınma sorununu da bu şekilde çözmüşler. Kervansarayların en önemli özelliklerinden biri de hamamı, şifahanesi, ibadethanesi olması. Yoksa han statüsünde olur. Kervansarayımızın önemli motifleri de vardır. Sanat tarihi öğrencileri de buraya gelerek ders yapıyor. Karatay Kervansarayı yeniden tarihteki yerini almaya başlıyor."

Atalarının mirasını asli vazifesine uygun şekilde çalıştırdıklarını aktaran Kaya, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Burası köylüler tarafından ister istemez ambar, depo olarak kullanılmış. Belirli bir aşamadan sonra Anıtlar Kurulu'nun projesi onaylandıktan sonra hizmet vermeye başladık. Atalarımızdan kalan bu nadide eser kendi konseptine uygun şekilde insanlara hizmet veriyor. Biz de bunun emanetçiliğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır o dönemlerde nasıl kullanılmışsa butik otel ve restoran olarak faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimize konaklama, dinlenme ve yemek hizmeti veriyoruz. O dönemde kullanım amacı neyse aynı şekilde biz de devam ettirmeye çalışıyoruz."

Muzaffer Oflaz Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hamza Yağmur da bu mirastan öğrencilerin derslerde faydalandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tarihimizin yeniden böyle canlandırılması herkes için iyi bir şey. Çocuklarımızın zihninde tarihimizin canlandırılması için iyi bir eser. Buranın tekrar canlandırılması bizim için de iyi bir done oldu. Biz de elimizden geldiği kadar burayı kullanmaya çalışıyoruz. Çocukları buraya getirip tarihimizi ve kültürümüzü somut olarak göstermeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA