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Buradasınız : » » İpek Yolu yeniden önem kazanacak

İpek Yolu yeniden önem kazanacak

Tarihi İpek Yolu yeniden canlanıyor. Türk Keneşi’nin hayata geçirdiği Modern İpek Yolu Tur Paketi kapsamında düzenlenen turizm bilgilendirme turunun ikinci durağı Azerbaycan oldu.

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İpek Yolu yeniden önem kazanacak

Etiketler: ipek yolu, Türk keneşi
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