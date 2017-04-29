İpek Yolu yeniden önem kazanacak

Tarihi İpek Yolu yeniden canlanıyor. Türk Keneşi’nin hayata geçirdiği Modern İpek Yolu Tur Paketi kapsamında düzenlenen turizm bilgilendirme turunun ikinci durağı Azerbaycan oldu.
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