  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İngiliz haber sitesi Madonna'ya tazminat ödeyecek

ABD'li pop yıldızı Madonna, "mahremiyetini ihlal eden" İngiliz internet haber sitesi "MailOnline"nın tazminatını kabul etti.

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İngiliz haber sitesi Madonnaya tazminat ödeyecek

ABD'li pop yıldızı Madonna, "mahremiyetini ihlal eden" İngiliz internet haber sitesi "MailOnline"nın tazminatını kabul etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yüksek Mahkemede görülen davada, tazminatın ne kadar olduğu açıklanmadı.

Gelişmelere ilişkin açıklama yapan Madonna'nın avukatı Jenny Afia, sitede geçen şubatta evlat edindiği ikizleri Stella ve Estera hakkında çıkan makalenin Madonna'yı "büyük kişisel sıkıntıda" bıraktığını dile getirdi.

Şarkıcının o dönem medyadan, özel hayatlarına saygı duyulmasını rica ettiğini hatırlatan Afia, Madonna'nın, haber sitesinin yayımlarının evlat edinme sürecini, çocukları, çocukların ailesini ve Madonna'nın hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini düşündüğünü aktardı.

Afia, ünlü yıldızın kabul ettiği tazminatı Malavi'deki çocuk hastanesine bağışlayacağını bildirdi.

MailOnline'da ocak ayında çıkan makalede, 4 yaşındaki ikiz kızların kimlik bilgileri ile Afrika ülkesi Malavi'deki bir yetimhanede kaldıklarına yönelik bilgiler yer almıştı.

Etiketler: abd, pop yıldızı Madonna
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