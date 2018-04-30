İlkokul öğretmeninin hayalini öğrencileriyle gerçekleştiriyor

Selçuk Bayram, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ücretli resim öğretmenliği yapıyor.

1980'li yıllarda ilkokuldayken kendisine ders veren resim öğretmeninin okul duvarlarını renklendirme hayali vardı. Ancak Bayram'ın öğretmeni imkanların kısıtlı olması nedeniyle bunu gerçekleştiremedi. Bayram da öğretmeninin renkli okul duvarları hayalini öğrencileriyle gerçekleştiriyor.

İlçe ve bağlı beldelerde görev yaptığı beş ayrı okulda görsel sanatlar konusunda yetenekli öğrencileri keşfetmek amacıyla "Küçük Ressamlar, Büyük Resimler Yapar" projesini başlattı. Projeyle, öğrenciler okulların dış duvarlarını manzara resimleriyle güzelleştiriyor.

Bayram, eğitim yuvalarını öğrencilerin ilgi duyduğu yaşam alanı haline getirebilmek için renklendiriyor.

"Öğretmenimin hayalini gerçekleştirmek bana nasip oldu, çok mutluyum."

Öğretmen, uzun yıllardır hayalini kurduğu projeyi, görev yaptığı son bir yıl içinde ortaya koymanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Ücretli öğretmenlik yaptığım okullar ile bazı talepte bulunan okullarda gönüllü olarak okul duvarlarını boyuyorum. Bu çalışmalar öğrencileri olumlu yönde etkiledi. Görsel sanatlarda toplum olarak yeterli olmadığımızı düşünüyordum, bu nedenle bir proje geliştirdik ve öğrencilerimizle duvarları renklendiriyoruz. Yetenekli öğrencilerimiz var, onlar da resim öğretmeni ve ressam olmak istediğini söylemeye başladı. Bu çalışma yeteneklilerin keşfi için çok iyi oldu."

Kaynak: AA