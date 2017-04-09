İlk '15 Temmuz Müzesi'nin mimari projesi hazır

Kültür ve Turizm Bakanlığınca FETÖ'nün darbe girişimi sonrası yaşanan demokrasi mücadelesinin yeni nesillere aktarılması için yapılacak ilk "15 Temmuz Müzesi"nin mimari projesi tamamlandı. Müzenin 2018 sonunda ziyarete açılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası yaşanan demokrasi mücadelesinin yeni nesillere aktarılması için yapılacak ilk "15 Temmuz Müzesi"nin mimari projesi belli oldu. Bina projesi devam eden, inşaatına ise haziran ayından sonra başlanması öngörülen müzenin 2018 sonunda ziyarete açılması planlanıyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kahramankazan'daki "Demokrasi Nöbeti"nde yapılacağını açıkladığı "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" için çalışmalar sürüyor.

Müze için Kahramankazan'da, mülkiyeti Hazineye ait bir alanın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsisinin ardından çalışmalara başlayan Bakanlık, sari mimari, inşaat-elektrik-makina mühendisliği, teşhir-tanzim ve peyzaj mimarlığı projelerine hız verdi.

10 bin metrekarelik arsa üzerinde kurulacak ve 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip olacak müzenin, 10 milyon liraya tamamlanması hedefleniyor. "15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi"nin, haziran ayından sonra inşaat çalışmalarının başlaması ve 2018 sonunda ise ziyarete açılması planlanıyor.

Müzede, şehitlerin ve gazilerin eşyalarının sergileneceği ve anısının yaşatılacağı interaktif uygulamalar ile görsel sunumların yer alacağı kalıcı ve geçici sergi salonu ile konferans salonu, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon, çocuk atölyesi bulunacak.