İçimdeki Hazine filmiyle 3. kuşak Yeşilçam akımı bir arada

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra babasının ölümü üzerine İstanbul'a dönen genç bir kızın hikayesini konu alan "İçimdeki Hazine" filminin çekimleri başladı.

Coşkun Çokyiğit'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği film, hem oyuncu hem teknik kadroda 3. kuşak Yeşilçam ekolünü bir araya getiriyor.

Yaklaşık 40 yıllık gazeteci ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi olan Çokyiğit, "Yıllarca başkalarının rüyalarını yorumladım. Bir gün artık bıktım, kendi rüyalarım, kendi kültürel birikimimizi anlatmak istedim" dedi.

Çokyiğit, filmin hikayesini 1993'te kaleme aldı.

Biraz fantastik, biraz edebi

Coşkun Çokyiğit, sinemayı teknik bir form olarak yorumluyor.

"Önemli olan bu tekniği kullanarak neyi anlattığınız. Format ya da konu daha önce kullanılmış olabilir ama oraya koyduğumuz fikrin özgün bir biçimde işlenmiş olması önemli."

Çokyiğit, birçok fantastik filmde Hristiyan Batı kültürü ve efsanelerinin görüldüğünü de söylüyor.

"İnsanlarımıza belirli sorunlarla baş edebilecek kültürel birikimi görsel işitsel yollarla aktarmak gerektiğini düşünüyorum. Sinema da görsel anlamda en çok etki eden ve kolay ulaşılabilen alan. Bundan dolayı hikaye biraz fantastik, biraz edebi, biraz da kitabi ama günümüzde geçen bir macera."

"Seyirci 'Bunlar bir şey anlatmışlar' diyecek"

İçimdeki Hazine"nin yönetmenliğini Hakan Gürtop üstleniyor.

Gürtop, son dönemlerde "çok seviyesiz, kötü" işler yapılması nedeniyle dizi piyasasının kendisini yorduğunu savunuyor.

"Tercihler, formatlar farklı yönde olunca bu hikaye beni sardı. Bir çok senaryo geldi ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayladığı bu hikaye benim çok ilgimi çekti. Yazım tarzı, anlatımı, hikayeyi bakış açısı beni etkiledi. Bu senaryonun başka ellerde ziyan olmasını istemedim, bana gelir gelmez bencillik yapıp kaptım."

Gürtop, bugüne kadar birçok yapıma görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak imza attı. Ayrıca gişe kaygılarının olmadığınından da bahsetti.

Sultanahmet, Zeytinburnu, Kadıköy, Tuzla ve Beylerbeyi gibi, İstanbul'un tarihi köşelerinde yapılan çekimlerin ay sonunda tamamlanmasını bekleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Demir Karahan, Cemre Melis Çınar, Fatih Ayhan, Kimya Gökçe, Levent Sülün, Sedat Erdiş, Önder Selen, Tuncay Gençkalan, Gül Gülsün Yıldız, Jens Grund, Ömer Yazıcı, Dilara Akın ve Çağrı Çokyiğit yer alıyor.

Filmde ayrıca Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Kadir Savun'un kızı Iraz Savun'un da rol aldığı yapımın görüntü yönetmenliğini Metin Erdoğdu, sanat yönetmenliğini ise Taha Ketenci ve Duygu Sönmez üstleniyor.

Recep Biçer'in ışık şefliğini yaptığı filmin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıldönümü olan Aralık ayındaki "Şeb-i Aruz" haftasında sinemaseverlerle buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: AA