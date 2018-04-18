Hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

49 yaşındaki İlhami Acar, 25 yıllık demirci ustası. İşi ise hurdaya çıkmış araçları birer sanat eserine dönüştürmek.

Babasından öğrendiği mesleği, Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde sürdürüyor.

Acar'ın hurda parçalarından yaptığı eserler, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki meydanlarda sergileniyor.

Mazgal tamiri ve bakımı başta olmak üzere şantiyede çeşitli işler yapan Acar'ın hayatı, 5 yıl önce belediye hurdalığında çalışan arkadaşlarını ziyarete gittiği gün değişti.

Ziyarette gördüğü hurda araçları inceledi. Oğluna doğum günü için bu parçalardan oluşan minyatür uçak yapmaya karar verdi.

İlk zamanlar hurda parçalarından uçak yapmakta zorlanan Acar, 2 ay içerisinde bunu başardı. Zaman içinde hurdalığı daha çok ziyaret etmeye başladı.

Mesai saatleri dışında şantiyede kalarak oradan topladığı parçalarla deve kuşu, ceylan, çeşitli kuşlar, Zeybek oynayan Efe gibi irili ufaklı birçok objeyi yaptı.

Yaptığı eserleri çok beğenen belediye yönetimi, en büyüğü 2,5 metreyi bulan kuş ve ceylan heykelini, Sarnıç Mahallesi'nde bulunan iki meydanda sergilemeye başladı.

"5 yılda 9 arabadan parça aldım"

İlhami Acar, lkokul mezunu olduğunu, daha önce eline kaynak makinesinden başka bir şey almadığını, yaptığı eserleri görünce kendisinin de çok şaşırdığını söyledi.

"Önce bana 'hurdacılık mı yapıyorsun' dediler. Bende 'hayır' dedim. Parçaları aldım, gelen geçen bakıyordu. Yavaş yavaş bir şey çıkınca bende bu işe yoğunlaştım. Arkadaşlarım artık eserlerin çıktığını görünce telefon açıp 'İlhami motor parçalar çıktı' diyolar. Şimdiye kadar 5 yılda 9 arabadan parça aldım."

Sevgiyle yapılan bir iş

Acar, üniversitelerde bu konuda eğitim alan birçok kişinin kendisini ziyarete gelip yaptığı eserlerle ilgili bilgi aldığını söylüyor:

"Aldığım hurda parçalarının kimini gaga olarak, kimini ayak, kimini ise tırnak olarak gördüm. Sonra birbiriyle toplamaya başladım, baktım güzel şeyler çıkmaya başladı. Hoş da bir olay oldu, benim için gerisi de geldi. İşin ucunda sevgi var. Eserler ortaya çıkınca tüm yorgunluğumu alıyor. Herkes beğeniyor. Hurdalardan Atatürk'ün üç boyutlu portresini yapmak istiyorum."

İlhami Acar her gün meydanlarda bulunan eserlerinin yanından geçiyor. Bu konuda da duygularını şöyle anlatıyor:

"Hakikaten böbürleniyorum. Hoş bir şey. Herkes istediğini görebilir ama önemli olan başarmak."

Kaynak: AA