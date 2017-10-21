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Hollywood yıldızları için Çavuşoğlu devrede

54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılacak Amerikalı sanatçıların vize sorununun çözümü için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun devreye girdi.

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Hollywood yıldızları için Çavuşoğlu devrede

Antalya'da bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Antalya Film Festivali"ne katılacak Amerikalı yıldızların, iki ülke arasındaki vize sorunundan etkilenmemesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, aktris Juliette Lewis ile kapanış galasında yer alacak oyuncu Matt Dillon ve Lindsay Lohan'ın vize sorunu yaşamaması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle görüştü.

Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından sanatçıların Türkiye'ye girişi konusunda kendilerine yardımcı olunacağı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlem alındığı bildirildi.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Hollywood, antalya film festivali
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