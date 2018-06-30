Hollanda-Türkiye ilişkilerinde 400 Yıllık Hatır Belgeseli

Yönetmen Ünal Üstündağ’ın, Hollanda ve Türkiye’nin tarihsel süreçteki ilişkilerini anlatan 400 Yıllık Hatır Belgeseli, yönetmenin de katılımı ile Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü’nde seyircisi ile buluştu.

Gösterimden sonra Türkiye-Hollanda ilişkilerine değinen yönetmen Üstündağ, "Hollanda-Türkiye ilişkileri, 1960’da başlamadı, ilişkiler 1600'lerde başladı. 3 kıtaya yayılmış Osmanlı bağımsız bir devlet olmayan Hollanda’yı herkesten 36 yıl önce 1612de tanıdı." dedi.

Katılımcılar ise yapımı çok beğendiklerini belirterek, iki ülke arasındaki derin ilişkilerin beyaz perdeyle buluşturulmasından etkilendiklerini söylediler.

Belgesel yakın tarihte Hollanda’nın farklı yerlerinde gösterime girecek.

Kaynak: İHA