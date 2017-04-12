Hızlı ve Öfkeli 8" vizyona giriyor

İstinye Park AVM'de gerçekleşen basın gösterimi sonrası açıklama yapan Sinefesto Genel Yayın Yönetmeni Serkan Baştimar, filmde süper arabalar, aksiyon ve adrenalinin yanı sıra siber terörle mücadelenin konu alındığını söyledi.

Baştimar, yeni filmin önceki bölümlerin ruhundan uzaklaştığını aktararak, "Küba'nın sıcak atmosferinden kutuplara kadar dünya turu attığımız yapım, hayranlarını tatmin edecek malzemeye sahip. Alt metninde teknoloji ve dijital dünya eleştirisi olan 'Hızlı ve Öfkeli 8', çokça bilgisayar efekti kullanarak kendiyle ters düşmüş." ifadelerini kullandı.

Diriliş Postası yazarı Muhammet Erkam Bülbül de hikaye, aksiyon ve yenilikler anlamında filmi üç farklı açıyla ele almak gerektiğini dile getirerek, "Hikayesi zaman zaman oldukça basit kaçsa da genel olarak akışı yerinde. İlk yarım saatten sonra, artık tamamen akmaya başlıyor film. Aksiyonlarda fazla bilgisayar efekti göze batıyor. Fakat yine de yüksek heyecan dozajından takılmıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Filmdeki yeniliklere değinen Bülbül, "Şu bir gerçek ki hikayenin bütününde hakim olmayan güzel yenilikler ve enteresan bilgiler, filme zevk katmış. Charlize Theron bu yeniliklerin başında geliyor. Sonuç olarak 'Hızlı ve Öfkeli' hala hızlı ve bence daha da öfkeli." diye konuştu.

"Hızlı ve Öfkeli 8"

Yönetmen koltuğunda, "İtalyan İşi", "Arabulucu" ve "Adalet Peşinde" gibi filmlerle adını duyuran F. Gary Gray'nin oturduğu filmin ortak yapımcılığını ise Neal H. Moritz, Vin Diesel ve Michael Fottrell üstlendi.

Filmin başrollerini, Theron'un yanı sıra Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Scott Eastwood ve Kurt Russell paylaşıyor.

Senaryosunu Chris Morgan ile Gary Scott Thompson'un kaleme aldığı filmin çekimleri, Küba, İzlanda ve Amerika'da yapıldı.

Orijinal ismi "Fast and Furious 8" olan filmin konusu kısaca şöyle:

"Yıllardır birlikte çalışan, adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel), eşi Letty (Michelle Rodriguez) ile balayındayken gizemli Cipher'ın (Charlize Theron) saflarına katılarak en yakınındaki insanlara ihanet etmiştir. Cipher tam bir teknoloji dehasıdır ve gerçek bir kaos çıkarabilmek için Dom'u da yanına çekmiştir. Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un da (Jason Statham) yardımına ihtiyaç duyacaktır."