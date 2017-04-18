'Hızlı ve Öfkeli 8' filminden Türkiye rekoru

Ünlü aksiyon serisinin devam filmi "Hızlı ve Öfkeli 8", ilk 5 günde bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Türkiye’de 13 Nisan’da vizyona giren yapım bir rekora imza atarak, ön gösterim rakamları dahil hem hasılat hem de kişi sayısına göre Türkiye’de tüm zamanların en iyi yabancı film açılışını yaptı.

Beş günde 1 milyon 3 bin 135 kişi tarafından izlenen film, 12 milyon 453 bin 452 lira hasılat elde etti.

Senaryosunu Chris Morgan ile Gary Scott Thompson'un kaleme aldığı yapım, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez gibi isimleri yeniden bir araya getirdi. Çekimleri, Küba, İzlanda ve Amerika'da yapılan filmde ayrıca Charlize Theron, Scott Eastwood ve Oscar ödüllü Helen Mirren gibi ünlü oyuncular da rol aldı.

"Hızlı ve Öfkeli 8", Dom’un ailesine beklenmedik ihanetini ve ekibin karşılaştığı zorlu sınavı konu alıyor.