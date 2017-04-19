Herkes İçin Masallar Festivali yarın başlıyor

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) dönem başkanlığını yürüttüğü Küresel Kamu Diplomasisi Ağı (GPDNet) tarafından hayata geçirilen Herkes İçin Masallar Festivali yarın Ankara'da başlıyor.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde, Filipinler, Güney Kore, Nijerya, Polonya, Tayvan ve Macaristan'dan katılımcılar milli kültürlerinde yer alan "Sevgi ve Aşk" temalı hikayeleri paylaşacak.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Gazi Üniversitesi, Altındağ Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayının da destek verdiği festivalde, GPDNet üyesi kurumlardan ilgili temsilcilerle Türkiye'ye gelen masal anlatıcıları, kendi dillerinde performans sunacak.

Her ülkeden masal anlatıcısı katılımcılara, masala ilişkin kısa bilgi verdikten sonra performansını gerçekleştirecek. Ayrıca masal severlere, festivale özel çok dilli hazırlanan kitapçıklar dağıtılacak.

Programda Filipinler "Manik Buangsi", Güney Kore "Oduncu ve Melek", Nijerya "Ekineta", Polonya "Köprünün Altındaki Hazine", Tayvan "Çıngıraklı Yılan ile Barışmak: Çardak Altı Hikayesi" ve Macaristan "Kirpi ve Kara Horoz" temalı masallarla kültürlerini tanıtacak.

Türkiye de programa "Büyülü Sofra", "Nardaniye Hanım" ve "Suskun Sultan" masallarıyla katılacak.