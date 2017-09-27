Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'ne ilgiyi artırdı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda kaçırılan, 2010'da İsviçre'de ele geçirildikten sonra başlatılan hukuk mücadelesinin ardından 14 Eylül'de ait olduğu topraklara getirilen lahit, pazar günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, yaptığı açıklamada, lahdin getirilmesinden önceki dönemde günlük ziyaretçi sayılarının ortalama 150-200 kişi olduğunu söyledi.

Herakles Lahdi'nin sergilenmesinin ardından müzede büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten Demirel, lahdin teşhir edildiği ilk gün müzeyi çoğunluğu yerli olmak üzere yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Demirel, "Her kesimden yoğun bir ilgi var. Üzerimizde değişik bir bereket var. Herakles Lahdi'ni merak edip görmek için gelen birçok ziyaretçimiz var." ifadelerini kullanldı.

Herakles'e ait üçüncü lahit oldu

Müzede Perge Antik Kenti'nden birkaç lahit çeşidi bulunduğunu anlatan Demirel, bunların çelenkli, sütunlu ve madalyonlu lahitler olduğunu kaydetti.

Bunların yanı sıra müzede Herakles'in 12 görevinin tanımlandığı iki lahit daha bulunduğunu ifade eden Demirel, bunlardan birinin yurt dışına kaçırılmak üzereyken İstanbul'da ele geçirildiğini, diğerinin de Perge'den sağlam şekilde çıkarıldığını bildirdi.

Getirilen eserin müzelerinde sergilenen diğer lahitlerden farklı olmadığını, bunda da Herakles'in 12 görevinin betimlendiği tasvirin yer aldığını kaydeden Demirel, "Bu lahdin en büyük ve dikkat çekici özelliği, bir eserin ülkemizden, kendi topraklarından ülke dışına çıkarılması, yasal takip ve hukuki süreçler sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının birlikte hareketi sonucunda bu başarının elde edilerek eserin tekrar sağlıklı şekilde kendi topraklarına getirilmiş olması." diye konuştu.

Sırada "Sion Hazinesi" var

Demirel, Kültür ve Turizm Bakanlığının yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi konusundaki ciddi girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı.

ABD'den 1999'da "Elmalı Definesi", 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağıyla "Yorgun Herakles"in üst kısmının getirildiğini anlatan Demirel, Kumluca ilçesi Korydalla Antik Kenti'nde 1963'te bulunan, milattan sonra 6. yüzyılla tarihlenen gümüşten yapılmış kilise eşyalarından oluşan "Sion Hazinesi" eserlerinin bir kısmının ABD'deki Dumbarton Oaks Müzesi'nde olduğunu, onların da kısa sürede getirilip yerinde sergilenmesini arzu ettiklerini söyledi.

"Çok büyük değerlerimiz var"

Ziyaretçilerden 68 yaşındaki Ahmet Bulduk, Herakles Lahdi'nin Antalya Müzesi'ne getirildiğini televizyon ve gazetelerden öğrendiğini belirterek, 'Büyük bir heyecanla gelerek müzedeki diğer eserleri ve lahdi inceledim." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Yetkili Özkaya (65) da memleketi Antalya'yı ziyaretinde lahdi görmek istediğini ifade ederek, "Çocukluğumda lahitler açıkta sergilenirdi. O zamanlar bunların değerli olduğunu düşünemiyorduk. Çok büyük değerlerimiz var. Nasıl böyle büyük parçaları yurt dışına götürmüşler hayret ediyorum." dedi.

Tarih öğretmenlerinin yönlendirmesiyle müzeye gelen Adem Tolunay Lisesi öğrencileri de lahdi inceledi.

Öğrencilerden Oğuzhan Yakar, "Yurt dışına Türkiye'den eserlerin kaçırılmasına çok üzülüyoruz. Bunlar bizim ülkemizin eserleri. Bunu bizden almak isteyenler olacaktır. Bu doğal bir durum. Bunun olmasını engelleyeceğiz. Ne gerekiyorsa yaparız." diye konuştu.

Özel köşede sergileniyor

Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'nde Perge dönemine ait lahitlerin bulunduğu salonda özel bir köşede sergileniyor.

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait 3 tonluk lahit üzerinde, Herakles'in 12 görevini betimleyen figürler bulunuyor.

Roma dönemine (milattan sonra 2. yüzyıl) tarihlenen, 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğindeki eser, arkeoloji literatüründe "Torre Nova" olarak adlandırılan tipte "küçük Asya lahit" grubuna giriyor.