Herakles Lahdi açılışa hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları sonucunda Antalya'ya getirilen 2 bin 200 yıllık Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'ndeki yerinde ziyarete açılacağı güne kadar özel bir kutu içinde bekletilecek.

Özel bir kutu içerisine yerleştirilen ve etrafı şeritlerle çevrilen lahdin açılışını, 24 Eylül Pazar günü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Bakan Kurtulmuş, açılışın ardından lahdin bulunduğu Perge Antik Kenti'nde de incelemelerde bulunacak.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, lahdin özel bir programla ziyaretçilerin ilgisine sunulacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 24 Eylül Pazar günü Antalya ziyaretinde lahdin açılışını gerçekleştireceğini kaydeden yetkililer, resmi açılıştan sonra lahdin yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını bildirdi.

Bu arada, Antalya Müzesi Lahitler Salonu'na özel kutusu içinde bulunan lahit, kutusundan çıkmadan bile ilgi odağı oldu. Üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak "Herakles Lahdi yakında burada sergilenecektir" yazan kutuyu gören ziyaretçiler, lahitle ilgili müze görevlilerinden bilgi alıyor.

Lahit, 7 Eylül'de Antalya Havalimanı'na getirilmiş, buradan da Antalya Müzesi'ne nakledilmişti.

Herakles Lahdi'nin hikayesi

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti nekropolünde 1960'lı yıllarda kaçak kazılarda bulunup yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi'nin İngiltere'de restorasyonu yapılmış ve lahde 2010 yılında İsviçre'ye getirilirken Cenevre Serbest Limanı'nda İsviçre Federal Gümrük yetkilileri tarafından yapılan envanter kontrolünde İsviçre kanunlarına muhalefetten dolayı el konulmuştu.

İsviçre hükümeti 2011'de Kültür ve Turizm Bakanlığını olaydan haberdar etmiş ve bunun üzerine konunun uzmanı arkeologlardan alınan bilimsel görüşler ışığında eserin Perge kökenli olduğu anlaşılınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015'te lahdin Türkiye'ye iadesine karar vermiş, bu karar 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onanmış ve iade kararı kesinleşmişti.

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramanın 12 görevini betimleyen mermer lahit, Roma dönemi M.S 2'nci yüzyıla tarihleniyor. 235 santimetre boyunda ve 112 santimetre genişliğindeki ve 3 ton ağırlığındaki eser, arkeoloji literatüründe "Torre Nova" olarak adlandırılan tipte "Küçük Asya Lahit" grubuna giriyor.