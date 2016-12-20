'Hayalim beyin cerrahı olmak'

Televizyon dizileri, çocuk programı, reklam filmleri ve son olarak TRT 1'de yayınlanan Suriyeli küçük bir kızın dramının anlatıldığı "Kırıntılar" isimli filmde "Suriyeli Adap" karakterine hayat veren 11 yaşındaki Aden Duru Orak, eğitim ve iş hayatı temposu ile geleceğe dair planlarını anlattı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 24 Mayıs 2006'da doğduğunu ve şu an Karamürsel Bekir İlhami-Nedime Calp Ortaokulu 6'ncı sınıfta okuduğunu belirten Orak, 4,5 yaşındayken annesinin konuşma ve mimiklerindeki yeteneği fark edip, oyunculuk ajansına kayıt ettirmesiyle ekran serüveninin başladığını ifade etti.

Orak, setlerin dışında kitap okumak, yüzmek, bisiklete binmek, paten sürmek ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten zevk aldığını vurgulayarak "Oyunculuğu her zaman, hayatımın her döneminde yapmayı düşünüyorum ama ben okuyup elime bir meslek almak istiyorum. Bunlardan ilki beyin cerrahı olmak, onun yanında çok iyi bir yönetmen olabilmek hayalim." dedi.

İdolünün Türkan Şoray olduğunu dile getiren küçük oyuncu, Şoray'la bir dizi ya da filmde oynamanın kendisi için çok heyecan verici olacağını ifade etti. AA