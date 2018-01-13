Hatay'ın Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi

Hatay'da 2 bin türden fazla bitki yetişiyor. Bu bitkilerin bazıları 22 odalı tarihî Antakya evinin restore edilmesiyle 2012 yılında açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi'nde sergileniyor. Adeta bir ecza deposu olan müzede, 280 çeşit şifalı bitki bulunuyor. Kullanacakları bitkiyi görmek ve bilgi almak isteyenler, müzeyi ziyaret ediyor.

Aklar otu, kestere, zakkum, deniz teresi, ballı baba ve adını duymadığımız daha nice bitki kullanıma hazır halleriyle cam kavanozda veya el örgüsü sepetlerde muhafaza ediliyor.

Bitkinin özünün ayrıştırılması anlamına gelen, Hülasa adı verilen bölümde ise, 33 bitki yağı şişelerde sergileniyor. Özellikle kış aylarında aromatik ve tıbbi bitkilere ilgi artıyor.

Kaynak: TRT Haber