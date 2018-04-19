Hasta çocuklar için 23 Nisan kutlaması yapıldı

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği'ndeki çocuklar için program düzenlendi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane koridorunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

Mustafa Yazar İlkokul öğrencileri de zeybek, horon, halay, kaşık gibi halk oyunu gösterisi sundu. Gösterisini tamamlayan öğrenciler, strafordan yapılmış 7 coğrafi bölge haritasını koridorun zemininde birleştirip, Türkiye haritası oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasından uzak kalmaması için böyle bir şey yaptıklarını söyledi:

"Hastalanan çocuklarımızla beraber olup bu güzel bayramı beraberce kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan 98 yıl önce vatan, 7 düvelin işgaline uğramış, milli savunma ile bunlar def edilmiştir. Bundan 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Meclisini kurarak milli iradeyi hayata geçirmiştir. Bunun bayramını kutluyoruz. Bu bayram da çocuklara armağan edilmiştir. Bu bayram dünyada tektir. Çocuklarımızın bayramını önceden kutluyorum."

Kaynak: AA