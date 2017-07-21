Harun Kolçak'a veda

Önceki gün hayatını kaybeden, Türk Pop Müziğinin efsane ismi Harun Kolçak, İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlandı.

90'lar denilince ilk akla gelen isimlerden olan Harun Kolçak'a 3 yıl önce kanser teşhisi konulmuştu.

Kolçak, eski şarkılarını yeni isimlerle seslendirdiği son albümünü de kanser tedavisi gördüğü ve çok sayıda ameliyat geçirdiği bu süreçte yayınladı.

62 yaşında hayata veda eden sanatçının Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze töreni, kendisiyle aynı dönemde popüler olan isimlerle genç şarkıcıları aynı avluda buluşturdu.

Ünlü oyuncu Eşref Kolçak'ın oğlu olan Harun Kolçak'ın cenazesine, sinema ve tiyatro dünyasının önemli isimleri de katıldı.

Rahatsızlığı ve yaşı nedeniyle Bursa'dan cenazeye katılamayan babası yerine, taziyeleri de sanatçı dostları kabul etti.

Ünlü sanatçı, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Harun Kolçak, Bursa'nın Gemlik ilçesinde annesinin yanına defnedildi.

