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Harry Potter yıldızını kaybetti

Harry Potter yıldızı, İngiliz oyuncu John Hurt, 77 yaşında hayata veda etti.

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Harry Potter yıldızını kaybetti

Dünya sineması önemli isimlerinden birini kaybetti. İngiliz oyuncu John Hurt, 77 yaşında yaşında hayata gözlerini yumdu.

Harry Potter, V for Vendetta ve daha pek çok filmdeki usta oyunculuğuyla hafızalara kazındı.

Fil Adam, Hellboy, 1984 ve Geceyarısı Ekspresi filmlerinde rol almıştı.

Esas adı John Vincent Hurt olan İngiliz oyuncu, 22 Ocak 1940'te İngiltere’nin Derbyshire kentinde dünyaya geldi.

60 yıllık kariyer hayatına 200’den fazla film ve dizi sığdırdı.

İki Oscar adaylığı bulunan oyuncunun, bir Altın Küre Ödülü ve dört BAFTA ödülü bulunuyor. 

Etiketler: john hurt, fil adam, hayatını kaybetti, İngiliz oyuncu
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