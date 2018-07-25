Harput Kalesi'nde yeni dönem kazıları başladı

Tarihe ışık tutan Harput Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ile Fırat Üniversitesi iş birliğinde 5 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

45 kişilik ekip çalışacak

Bu yıl 800 metrekarelik alanda yapılması planlanan kazı çalışmalarında Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç’ın kazı başkanlığında 45 kişilik ekip görev alıyor.

2 ay süreyle devam edecek kazı çalışmaları sonrasında 4 aylık teknik çalışma yapılacak.

800 metrekarelik alanda kazı

2018 iç kale kazılarına başladıklarını belirten Prof. Dr. Aytaç, şu bilgileri verdi:

"Bu sene yaklaşık 800 metrekarelik alanda arkeolojik kazı gerçekleştireceğiz. 2018 yılında daha çok restorasyon projelerini yapıp seneye de bunların uygulamasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Özellikle bu sene saray önü dediğimiz kısımda geçen yıldan kalan bölümleri kazmaya çalışacağız. Buradaki mimari ve küçük buluntuların değerlendirmelerini 12 ay boyunca sürdürüyoruz. 2018 yılı sonunda bu konuda bilimsel bir makale yayınlayacağız. Ayrıca üç ciltlik kitap çalışmalarımız da devam ediyor.

Bu sene yaklaşık 45 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah sezon sonunda bu çıkardığımız kısımları geçici çatıyla kapatıp, sonraki sene de restorasyon projesini gerçekleştireceğiz."

"Her döneme ait kültür varlıklarının objelerini buluyoruz"

2018 yılında fiili kazının yaklaşık 2 ay süreceğini aktaran Prof. Dr. Aytaç, şunları anlattı:

"Teknik ekip çalışmalarımız 4 ay sürecek. Yalnız diğer teknik işleri 12 ay boyunca devam ettiriyoruz. Dolayısıyla arkeolojik kazılar bir süreklilik arz ediyor. Son 5 yıldır benim başkanlığımda sürdürülüyor. Harput Kalesi ile ilgili çok şey bilebilme durumuna geldik. Bunların hangi dönemde ne tür yerleşimler, hangi alanlarda gerçekleştiğini büyük bir kısmını elde etmiş olduk. Her döneme ait taşınabilir kültür varlıklarının da objelerini buluyoruz. Dolayısıyla bütün bunların artık restorasyon aşamalarına geldik. Amaç da burayı hem bilim dünyasına hem de turizm dünyasına tanıtmaktı."

"Amaç Harput'u UNESCO asil listesine yerleştirmek"

Prof. Dr. Aytaç, Harput’un bir coğrafi ve kültür alanını ifade ettiğinin bilindiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ve onun merkezini de, çekirdeğini de Harput Kalesi ve Harput oluşturur. Dolayısıyla hem Harput’un içindeki çeşitli kurumlarımızın, belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hem de bizim kalede yaptığımız çalışmalar bir bütünü oluşturuyor. Böylece Harput’un UNESCO dünya kültür mirası yedek listesine girmesiyle beraber işler daha da ciddi hale geldi. Amaç UNESCO asil listesine yerleştirmek ve Harput’un kültür tarihi açısından bilinen önemini bütün insanlara turizm yoluyla tanıtmak olacaktır. Bundan dolayı Elazığ’a büyük bir turizm girdisi, ekonomik girdi de sağlanmış olacaktır."

Kaynak: İHA, AA