Harabeye dönen tarihi cami restore edilecek

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan 400 yıllık ahşap Eski Cami, bakımsızlık nedeniyle çürümeye başladı. Bazı bölümlerinde çivi kullanılmadan inşa edilen caminin tavanında ve tabanında çökme meydana geldi.

Bunun üzerine Tekkeköy Belediyesi yetkilileri, caminin restore edilmesi için çalışma başlattı.

Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, Tekkeköy sınırları içersinde 5 ahşap cami olduğunu söyledi.

"Bunlardan birisi de Balcalı Mahallesi'nde. Maalesef yılların vermiş olduğu yaşanmışlıkla biraz harabe hale dönüşmüş ve daha da kötüye gitmekte. Biz de Tekkeköy Belediyesi olarak önce onunu tespitini ve tescilini yaptırdık. Müze Müdürlüğü tescilledi. Bu cami 17'nci yüzyıl Osmanlı dönemine ait bir ahşap cami. Tavanda ve tabanda, pencerelerin kenarlarında da yıpranmalar başlamış. Daha da kötüye gitmeden restorasyon edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Turizme kazandırılacak

Restorasyonun bir süreç olduğundan bahseden Aydın, ilk olarak koruma kurulu sürecine başvuracaklarını ve onların denetimi ve onayında restorasyon çalışmalarını başlatacaklarını anlattı.

"Tekkeköy Belediyesi olarak 5 yıllık programımıza aldık, restorasyon kapsamına giren diğer tarihi dokularla beraber Balcalı Köyü Eski Cami de restorasyon kapsamında. Önümüzdeki süreçlerde de orasını restore edip, hem ibadete hem de turizme kazandırılması için çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Kaynak: İHA