TRT’nin ilgiyle izlenen dizilerinden Hangimiz Sevmedik’in 25. bölümünde de heyecan ve komedi yine dorukta.

Hangimiz Sevmedik dizisi 25. bölümünde de izleyenlere oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen eğlenceli dizisi Hangimiz Sevmedik yeni bölümüyle bu akşamı TRT1 ekranlarında olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yine ilginç dakikalar yer alacak.

Emel’in kuaför dükkanına İlyas’ı sevip-sevmediğini öğrenmek için giden Tarık burada Emel’in günlüğünden kendisine aşık olduğunu öğrenir ve adeta şoktadır. Bu yüzden de İlyas’ın duygularını Emel’e anlatamamıştır.

İsmini ilk duyduğumuzda Türk sinemasının ustalarından Şener Şen’i hatırladığımız Şener karakteri de kendisine güvenmeyen başta nişanlısı Ayşen olmak üzere mahalleliye küser ve Yuvacık’tan ayrılır. Ortalıkta yoktur. Herkes onu çok merak eder.

Tarık, Emel ile ilgili öğrendiklerini kimseye anlatamadığı için gergindir. Oysa bir kaç gün öne Itır'la birbirlerinden hiç bir şey gizlemeyeceklerine sözleşmişlerdir. Tarık, ne olduğunu anlamaya çalışan Itır ve İlyas ile tartışır. Emel’e de mesafelidir.

Şener’in gitmesinde herkes birbirini suçlamakta ve birbiriyle tartışmaktadır. Yani mahallede gergindir. Hulusi bu durumundan Adile ve Münir’i sorumlu tutar. Onlardan mahalleyi eski huzurlu haline getirmesini ister.

İşte, Hangimiz Sevmedik 25. bölüm fragmanı;