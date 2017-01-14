'Hangimiz Sevmedik' 22. bölüm fragmanı izle (Adile ve Münir kararolda)

Ekranların sevilen dizilerinden Hangimiz Sevmedik, Pazartesi akşamı yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hangimiz Sevmedik 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

TRT ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Hangimiz Sevmedik bol kahkahalı sıcacık bir mahalle dizisi. Hangimiz Sevmedik 22. yeni bölümü 16 Ocak Pazartesi akşamı saat 20,00'de ekranda olacak.

TRT 1’in bol kahkahalı sıcacık mahalle dizisi ‘Hangimiz Sevmedik’ her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken diğer yandan da özlenen mahalle yaşamının sıcaklığını ekrana getirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Yeliz Kuvancı ve Can Yaman’ın yer aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ 16 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da 22’inci bölümü ile ekrana gelecek.

Hangimiz Sevmedik'de yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1’in bol kahkahalı sıcacık mahalle dizisi ‘Hangimiz Sevmedik’ her hafta konularıyla Yeşilçam’a göndermeler yaparken diğer yandan da özlenen mahalle yaşamının sıcaklığını ekrana getirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Yeliz Kuvancı ve Can Yaman’ın yer aldığı ‘Hangimiz Sevmedik’ 16 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’da 22’inci bölümü ile ekrana gelecek.

‘Hangimiz Sevmedik’ 16 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de yeni bölümü ile yayınlanacak

Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenen Adile ile Münir soluğu karakolda alır. Yine kendilerini nezarethaneye attırmayı başarırlar. Mahalleli Tarık ile Itır’ın kaçtığını öğrenir. Ancak Perran’dan saklamaya çalışırlar. Adile ve Münir’in evleneceği haberi Yuvacık mahallesinde bomba etkisi yaratır. Diğer yandan Ayşen ve Şener de boş durmayacak ve Münir ile Adile’yi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklar.

İlyas sonunda Emel’e aşık olduğunu itiraf eder. Ancak İlyas’ı bir sürpriz beklemektedir. Tarık ve Itır’dan gelen haber Yeşil ve Çam ailelerini şok edecek.

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun üstlendiği, BSK Yapım tarafından yayına hazırlanan ‘Hangimiz Sevmedik’ 16 Ocak 2017 Pazartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

'Hangimiz Sevmedik'de kim kimdir?

Senaryo: Alphan Dikmen – Başak Angigün

Müzik: Günay Uysal

Oyuncular: Can Yaman (Tarık Çam) – Yeliz Kuvancı (Itır Yeşil) - Cengiz Bozkurt (Şener Yeşil) ve Altan Erkekli (Münir Yeşil ) – Gül Onat (Adile Çam) Bülent Şakrak (İlyas Çiçek) – Mehtap Bayrı (Ayşen Akça) Deniz Oral (İhsan Durulmaz) – Veysel Diker (Şevket Özler) Şerif Erol (Hulusi Gültekin) – Selma Kutluğ (Mürüvvet Erol) Tuba Erdem (Şükriye Durulmaz) – Pelin Ermiş (Emel) Erdem Baş (Metin Durulmaz) – Berfu Öngören (Perran Özler) Barış Başar (Zeki Durulmaz) – Onur Sermik (Halit Güney) Funda Bostanlık (Sevda Çam) – Bağış Angigün (Ahmet Demir) Batuhan Uçar (Tuncay Yeşil) – Doğa Konakoğlu (Feridun Demir) Ersin Arıcı (Sami )

Konuk Oyuncular: Efe Erkekli (Genç Münir ) – Nergis Taşyürek (Genç Adile)

Konuk Oyuncu: Ayten Uncuoğlu (Adalet)