Halime Hatun'un ölümü Ertuğrul'u nasıl etkileyecek?

Diriliş Ertuğrul dizisi, Moğollarla zorlu bir mücadele veren ve bir milletin dirilişine vesile olmak isteyen Ertuğrul Bey’in hikayesini seyirciyle buluşturuyor. Her bölüm izleyiciyi heyecanlandıran dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

116. bölümde bir Türkmen kızı olan ve Selçuklu sarayında yetişen Halime Hatun öldü.

117. bölüm fragmanında, eşi Halime Hatun’un ölümüyle yıkılan Ertuğrul Bey, “Kaderimde seni ak kefenler içinde görmek de mi varmış?” diyor.

Ertuğrul Bey’in oğlu Gündüzalp ise, “Babam nasıl yiğit bir bey olmuşsa, biz de ona layık evlatlar olacağız. Anamıza, atamıza da yarışır bir bey olacağız” diyerek ilerde büyük bir mücadele olacağının sinyalini veriyor.

Daha sonra iri cüssesi ve cesaretiyle Alplerin arasında yer alan Bamsı geliyor ve Ertuğrul’a Halime Hatun’dan ayrılma zamanının geldiğini söylüyor. O sırada Gündüzalp “Anamı götüremezler” diyerek annesinin yanına koşuyor.

Yeni bölümde en çok merak edilen soru ise, Ertuğrul Bey'in Halime Hatun'un ölümünden nasıl etkileneceği.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun gibi isimlerin başrollerini üstlendiği Diriliş Ertuğrul, 9 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da 117. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber