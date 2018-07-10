Gürcü ressam Türkiye'nin tarihi yapılarını resmediyor

Gürcistan'da Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nde 35 yıldır resim öğretmenliğini yapan ve bugüne kadar 12 kişisel sergiye imza atan ressam Lela Geleişvili, Türkiye ve Türk kültürüne ilgisiyle biliniyor.

Türkiye'yi 2010'dan bu yana resmediyor

Lela Geleişvili, hem kendisi hem de öğrencilerinin Türk tarihi ve kültürüne büyük önem verdiğini belirtti.

Ressamlığını gezgin karakteriyle zenginleştiren Geleişvili, sık sık ziyaret ettiği Türkiye'yi 2010 yılından bu yana resimlerine de aktarmaya çalıştığını söyledi.

Lela Geleişvili, aynı zamanda 2010 yılında Trabzon'da davetlisi olduğu Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği ile ilişkilerini artırarak Gürcistan ve Türkiye arasında karşılıklı ziyaret programları organize ettiğini anlattı.

"Türkiye’ye ve Türk tarihi eserlerine aşık oldum"

Türkiye'nin tarih, mimari ve kültür açısından çok zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Geleişvili, "Türkiye tarihi ve kültür eserleri ile çok zengin bir ülke. Hem Osmanlı’dan önce hem Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş mimari eserleri muhteşem" dedi.

Sık ziyaret ettiği İstanbul'un resimlerini yapmayı çok sevdiğini anlatan Gürcü ressam, Ayasofya, Topkapı, Dolmabahçe Sarayı, İstiklal Caddesi gibi birçok yerin tablosunu yaptığını söyledi.

Lela Geleişvili, Türkiye'nin modern mimarisini de çizdiğini belirterek "Türkiye’ye ve Türk tarihi eserlerine aşık oldum diyebilirim" dedi.

Geleişvili, bugüne kadar çok sayıda karma sergiye katıldığını ve 12 kişisel sergi açtığını belirtti. Geleişvili, "Bulunduğum sergilerde Türkiye ile ilgili tablolar herkesin dikkatini çekiyor. Türkiye konulu tablolar hep büyük ilgili görüyor" diye konuştu.

Kaynak: AA