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Buradasınız : » » Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi Mardin'de açıldı

Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi Mardin'de açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde açılan ve 100 binden fazla kitabın bulunduğu kütüphane bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip.

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Güneydoğunun en büyük kütüphanesi Mardinde açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) oluşturulan bölgenin en büyük kütüphanesi hizmete açıldı.

Üniversite yerleşkesinde oluşturulan 11 bin 600 metrekare alana sahip 3 katlı ve aynı anda bin kişinin kitap okuyabildiği kütüphanede 100 binden fazla kitap bulunuyor.

Kütüphanede 64 bilgisayar, projeksiyon destekli 8 toplantı odası, iki seminer odası, çalışma kabinleri, çok amaçlı sınıfları ile müze ve sergi salonu bulunuyor.

Mardin Artuklu Üniversitesindeki tüm öğrenciler Kütüphaneye üye olarak kaydedilirken aynı zamanda dileyen herkes kütüphaneden yararlanabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin Artuklu Üniversitesi, kütüphane
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