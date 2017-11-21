Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi Mardin'de açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesinde (MAÜ) oluşturulan bölgenin en büyük kütüphanesi hizmete açıldı.

Üniversite yerleşkesinde oluşturulan 11 bin 600 metrekare alana sahip 3 katlı ve aynı anda bin kişinin kitap okuyabildiği kütüphanede 100 binden fazla kitap bulunuyor.

Kütüphanede 64 bilgisayar, projeksiyon destekli 8 toplantı odası, iki seminer odası, çalışma kabinleri, çok amaçlı sınıfları ile müze ve sergi salonu bulunuyor.

Mardin Artuklu Üniversitesindeki tüm öğrenciler Kütüphaneye üye olarak kaydedilirken aynı zamanda dileyen herkes kütüphaneden yararlanabilecek.

Kaynak: AA