Güney Kore'nin düğün geleneği Ankara'da tanıtıldı

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı'nın düzenlediği etkinliğe, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong Ghi Choi, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıdı.

Etkinlik, Kore'nin geleneksel düğün ritüellerinin anlatıldığı bir seminer ile başladı.

Seminerin ardından büyükelçilik çalışanlarının da aralarında yer aldığı gösteri ekibi, ülkenin geleneksel düğün ritüelleri canlandırdı.

"Kore Türkiye ile kardeş ülke"

Büyükelçilik Kültür Müsteşarı Dong Woo Choi, Kore'nin Türkiye ile kardeş ülke olduğunu, Kore kültürünü her yönden Türkiye'de tanıtmak istediklerini söyledi.

"Türkiye'de ilk defa biz gösteri olarak yapmaya çalıştık, o bakımdan gelen herkes çok merak etti. Kore kültüründe düğün geleneğinin, Türk halkına tanıtılması bakımından çok anlamlı oldu."

Etkinliğin ardından Kore ve Türk lezzetlerinden oluşan ikramların yer aldığı resepsiyon verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA