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Güney Kore Başbakanı "Ayla" filmini izledi

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon, Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan "Ayla" filmini izledi.

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Güney Kore Başbakanı &quot;Ayla&quot; filmini izledi

Kore'de başlayıp Türkiye'de devam eden gerçek bir hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan film, Güney Kore'de 320 sinema salonunda izleyiciyle buluşuyor.

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yeon'ın da katıldığı gösterimde, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Deagu Üniversitesi Başkanı Synn Ilhi, Kore Gazisi ve Türkiye'de uzun süre görev yapan Güney Koreli diplomat Sang Ki Paik, minik Ayla rolünü canlandıran çocuk oyuncu Kim Seol ile filmin idari yapımcısı Çağlar Ercan da yer aldı.

Lee Nak-yeon filmin ardından yaptığı açıklamada, "Gözyaşlarımı saklamıyorum. İnanılmaz ve ilham verici bir hayat. Ayla'yı tüm Koreli yurttaşlarımız seyretmeli, destek olmalıyız" dedi.

Ayla filmi

Yönetmen koltuğuna Can Ulkay'ın oturduğu filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan yapım, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulunan ve Ayla adı verilen 5 yaşındaki kız çocuğuyla, onun bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin hikayesini anlatıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, güney kore, Ayla filmi
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