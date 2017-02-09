  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Günaydın Haftasonu' TRT Haber’de başlıyor

'Günaydın Haftasonu' TRT Haber’de başlıyor

Usta gazeteci Nilgün Balkaç’ın sunumuyla ‘Günaydın Haftasonu’ bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 07:00 – 10:00 arası TRT Haber ekranlarında olacak.

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Günaydın Haftasonu TRT Haberde başlıyor

Usta gazeteci Nilgün Balkaç’ın sunumuyla ‘Günaydın Haftasonu’ bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 07:00 – 10:00 arası TRT Haber ekranlarında olacak.

Türkiye ve Dünya’nın hızla değişen gündemine sohbet tadında bir bakış yapılacak programda, olayların perde arkasındakiler, en çok tartışılan konular ele alınacak. Uzman konuklarla haftanın analizi yapılacak.

Usta gazeteci Nilgün Balkaç’ın sunumuyla ‘Günaydın Haftasonu’ bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 07:00 – 10:00 arası TRT Haber ekranlarında.

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