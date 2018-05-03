  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Grafiti sanatçısı, savaşın izlerini resimleriyle siliyor

Suriyeli grafiti sanatçısı Aziz Esmer, Esed'in hava ve kara saldırılarında yıkılan binalara resimler çiziyor. Vermek istediği mesaj şu: Özgürlük isteğimizin bedeli katliam oldu.

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Grafiti sanatçısı, savaşın izlerini resimleriyle siliyor

35 yaşındaki grafiti sanatçısı Aziz Esmer, Suriye'nin İdlib şehrine bağlı Binniş ilçesinde yaşıyor.

Beşşar Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına bir yıldır, Suriye'deki iç savaşı anlatan resimler çiziyor. Böylece çizdiği resimlerle hem savaşın izlerini siliyor hem de uluslararası topluma "Özgürlük isteğimizin bedeli katliam oldu" mesajını veriyor.

"En basit ve temel haklarımızdan olan özgürlüğü istediğimiz için rejim bize en güçlü silahlarla karşılık verdi."

Grafiti sanatçısı Esmer, savaşın yanı sıra İslam dünyasına dair mesajlar da vermek istediğini söyledi.

Esmer'in grafitilerinde "Umut", "Kamplarınızı alın, vatanımızı iade edin", "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" ifadeleri yer alıyor.

"Resimler Esed rejiminin okulları, hastaneleri ve hayatın bütün unsurlarını yıktığını gösteriyor. Bütün kayıplarımıza rağmen temelinde özgürlüğün olduğu adil bir davamız var."

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye iç savaşı, grafiti, Aziz Esmer
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