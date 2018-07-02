Göbeklitepe görkemli törene hazırlanıyor

Şanlıurfa Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ören yerinde görkemli bir tören yapılması planlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şehrin en önemli turizm markası olan Göbeklitepe'ye yönelik çok sayıda plan ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Özellikle altyapı, karşılama üniteleri ve içme suyu gibi farklı tesisleri kısa süre önce hizmete açtıklarını belirten Çiftçi, bölgede bundan sonraki dönemde de yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacını giderebileceği sosyal tesislerin yapımının süreceğini anlattı.

Ziyaretçi artışı bekleniyor

Çiftçi, Göbeklitepe'ye açılışından bu yana yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin sürdüğünü vurgulayarak, anıt alanının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından adeta bir ziyaretçi patlaması yaşanmasının beklendiğini söyledi.

Kazı alanının birçok ilki bünyesinde barındırdığını anlatan Çiftçi, "Bilimsel olarak ispatlanan ilk tapınağın, ilk yerleşim yerinin ve ilk insanların, ilk bir araya geldiği yer burasıdır. Dünya tarihinde önemli bir yer tutan bu arkeolojik varlığın Şanlıurfa'da olması şehrin tanıtımı anlamında bir marka haline gelebilmesi için de çok önemli bir değerdir. Biz bunun farkındayız ve tüm çalışmalarımızı ona göre yaptık" dedi.

"Göbeklitepe artık Türkiye ile özdeşleşmeli"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin bir süre önce Göbeklitepe'de incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, UNESCO'nun olumlu kararını bekledikleri için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Çiftçi, Göbeklitepe için çok farklı tanıtım toplantıları yapmayı da planladıklarından bahsederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle Göbeklitepe'de görkemli bir tören yapacağız. Henüz günü belli olmayan törenin yakın bir zamanda olması planlanıyor. Kazı alanına sonradan yaptığımız karşılama üniteleri ve diğer sosyal tesislerin açılışı da bu vesileyle yapılacak. Göbeklitepe, artık sadece şehir olarak temsil edilmekten ziyade ülkemizin çok önemli bir turizm unsuru olarak ön plana çıkacak. Göbeklitepe artık Türkiye ile özdeşleşmeli. Mısır piramitleri denilince akla nasıl Mısır geliyorsa buranın da artık öyle olması gerektiği ortadadır. Bizler hazırlıklarımızı artık buna göre yapacağız."

Kaynak: AA