'Geleceğe Dönüş' İstanbul'da

Dünyaca ünlü bilim kurgu filmi Geleceğe Dönüş'te "Mr. Strickland"i canlandıran Hollywood yıldızı James Tolkan ile zaman makinesine dönen efsanevi araç DeLorean, sinemaseverlerle buluştu.

Palladium Ataşehir'de düzenlenen imza etkinliğine katılan Tolkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleceğe Dönüş'ün yanı sıra Top Gun filminde de rol aldığını dile getirerek, "30 yılı aşkın bir süre geçmiş olsa da hala bu filmlere çok büyük bir ilgi var gibi görünüyor. İlginç değil mi? 30 yıla rağmen hala bu filmler konuşuluyor. Bu nedenle İstanbul'a geldim ve burada harika vakit geçiriyorum." dedi.

Yönetmen ve senaristin çok iyi bir iş çıkardığını kaydeden sanatçı, filmin çok beğenilmesinin nedenine de değinerek, "Çünkü alışılmadık bir hikayesi vardı. Sinema tarihinde bir benzeri daha olmayan bir şeydi." diye konuştu.

James Tolkan, İstanbul'a ilk kez geldiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"İstanbul'dan çok etkilendim. Burada kolaylıkla yaşayabilirim. İnsanları bir harika. Yemekleri ve Türk tatlılarını sevdim. İnsanlar çok iyi. Burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul ile ilgili bilgim vardı. Tabii ki herkes İstanbul'u bilir. Burası, umduğum ve görmeyi beklediğimin çok ötesinde, harika bir şehir."

Palladium Ataşehir AVM Müdürü Ayşen Yerşen de filmde kullanılan aracın sergilenmesi yönünde kendilerine talep gelmesi üzerine kabul ettiklerini söyleyerek, "Geleceğe Dönüş, nostaljik bir film. İnsanları nostaljiye götürelim, biraz keyifli zamanlar yaşatalım ve anılarını tazelesinler istedik. O yüzden bu etkinliği alışveriş merkezimizde yapmaya karar verdik. Bir de üstüne James Tolkan'ın Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye gelmesi süper oldu bizim için." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin tepkisinin de oldukça güzel olduğunu aktaran Yerşen, "Güzel bir yoğunluk yaşıyoruz. Daha da artacaktır büyük ihtimalle. Araç 7 Mayıs'a kadar bizde. Dileyen ziyaretçiler gelip araçla fotoğraf çektirebilecek. Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla yaptığımız etkinliklerden biri oldu. Hepimizin anılarında yer alan Geleceğe Dönüş filmine ilişkin ziyaretçilerimizin anılarını tazelemek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Tolkan, etkinlikte hayranları için fotoğraflarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.