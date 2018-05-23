Gaziantep'teki Hamam Müzesi ziyaretçilere nostalji yaşatıyor

Lala Mustafa Paşa tarafından 1557 yılında yaptırılan Paşa Hamamı'nda kurulan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından "Yaşam Kültür Müzesi" ödülüne layık görülen müzede, ziyaretçiler Antep'in hamamları türküsüyle karşılanıyor.

Müzede, peştamallar, gümüş takunyalar ve tahta tarakların yanı sıra Osmanlı dönemine ait sabunlar ve sabun mühürleri de sergileniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği müze, ince detaylarla işlenmiş bal mumu heykelleriyle de dikkati çekiyor.

Para Müzesi kurulacak

Kentteki tarihi değerlerin sergilenebilmesi adına müzeler yaptıklarını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerimizin anası olan Zeugma var, Roma döneminin büyük ihtişamını gösteriyor. Geçen hafta sevindirici bir haber aldık, Çingene kızı yuvasına kavuşuyor. Kaçırılan o tablonun devamı 12 parça geliyor. Bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi olarak müzeler yapıyoruz. Kent müzesi, tarih müzeleri... En son yapacağımız panorama müzesi de tamamlanmak üzere. Para Müzesi için şu anki Merkez Bankası eski binasını aldık ve Türkiye’de ilk kez para müzesini yapacağız."

Şahin, Hamam Müzesi'ni kimlikli bir binanın içerisine yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu alandaki ilk müzesinde hamam kültürünü yaşatıyoruz. Kültürel mirası müzelere dönüştürüyoruz. Müzede, hamamda ne yapılır, gelin hamamı nasıl olur, kırk hamamı nasıl yapılır. Bunların hepsinin nasıl yapıldığını gösteren tasarımlarıyla bir hamam müzesi yaptık."

"Müzeler başkenti"

Müze içerisinde gerçek bir hamam havasının olduğunu anlatan Şahin, "Çocukluğumuzdaki hamamları hissediyoruz ve yaşıyoruz. Bu bakımdan biz sayıyı çoğaltıyoruz, kaliteyi artırıyoruz, bir de yeni bir kampanyamız var. Geçen yıl 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' dedik. Bir milyon kişi şehrimize geldi. İkinci kampanyamızda da ‘Uzaklarda arama’ diyoruz. Türkiye’nin en çok müzesinin olduğu, müzeler başkenti burası. Türkiye'nin Safari Parkı burada, Afrika’ya gitmene gerek yok" dedi.

Yerel ürünleri koruyarak ve çeşitliliği artırarak değerleri bütün dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Şahin, şunları şunları söyledi:

"Tarihi Kentler Birliği bütün gelişmeleri yakından takip ediyor ve her yıl bir ödül alıyoruz. Bundan önceki yıl eski adliyedeki restorasyondaki başarımızdan dolayı bir ödül almıştık. Şimdi de Hamam Müzesi ile ödül aldık. Hakikaten hem düşünce, hem tasarım, hem de bu medeniyetin bütün inceliklerini gösteren bir müze oldu. Büyük bir beğeni var. Bir taraftan ödül alınca da hakikaten mutlu oluyoruz. Çünkü marifet iltifata tabii. Doğru bir iş yaptığımızı görünce, bu motivasyonla daha iyisini ve büyüğünü yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA