Gastronomi şehri Hatay'ın lezzetleri dünyaya tanıtılacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının dünyaya tanıtılarak markalaşması hedefleniyor.

Sahip olduğu 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidiyle adından söz ettiren Hatay mutfağı, tüm yurda nam salmış lezzetleriyle her damak tadına hitap ediyor.

Şehir mutfağının marka haline gelmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin attığı adımlar ve yapacağı tanıtım projeleriyle yörenin enfes tatları dünyayla paylaşılacak.

Her damağa hitap eden yemek kültürü

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ın, Anadolu ile Ortadoğu'nun bileşkesinde yüzyıllardır ticaretin merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Hatay'ın, tarihi geçmişinin yanı sıra kültürel değerleri, medeniyet birikimi olduğunu anlatan Savaş, burasının aynı zamanda her damağa hitap eden önemli yemek kültürüne sahip ender şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Dünya lezzetleri arasında önemli yere sahip Hatay mutfağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapacaklarından bahseden Savaş, "Hac yolunun üzerinde olduğu çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyadaki 23 medeniyetin 13'ü burada yaşamış, tarihi geçmişimiz, kültürel değerlerimiz, medeniyet birikimimiz var. Burada birçok yemek kültürü birbirleriyle barışık yaşamış, çatışmamış, birbirlerinden esinlenmişler. Bunların dünya ile paylaşılmaması ve atıl bırakılması düşünülemezdi" dedi.

"Bizim bir kimliğimiz var"

Savaş, Hatay'ın "dünyanın gastronomi şehri" olması için 2010 yılından itibaren çalışma yaptıklarını belirterek, şehrin geçen yıl da UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmeye hak kazandığını hatırlattı.

Başkan Savaş, Türkiye'nin birçok ilinde Hatay günleri ile şehrin lezzetlerini tanıttıklarını söyleyerek, bunu kısa süre içinde başta Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine taşıyacaklarını anlattı.

Yurt dışında reklam çalışmaları ve fuarlar yaparak gastronomi şehri Hatay'ın mutfağının dünyada bilinirliliğini artıracaklarını vurgulayan Savaş, "Hatay mutfağının tanıtımı noktasında öncelikle Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Hatay günlerine taşıdık. Bunu aynı zamanda dünya ile paylaşacağız. Bizim bir kimliğimiz var. Bu kimliği modern dünya ile paylaşırken marka değeriyle birlikte yüceltmek istiyoruz" dedi.

"Hatay mutfağı dünyada ve Türkiye'de hak ettiği yeri almıyor"

Hatay Aşçılar Derneği Başkanı Sedat İnanç ise, kent mutfağının Arap coğrafyası, Anadolu, Orta Asya ve Avrupa'dan etkinlendiğini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada Hatay mutfağının özel bir yeri olduğundan bahseden İnanç, şöyle devam etti:

"Türk mutfağı bir yana Hatay mutfağı bir yana diyoruz çünkü Hatay mutfağı Türk mutfağını kendi içinde harmanlamış bir mutfak. Sadece 250'nin üzerinde kahvaltı çeşidi var. Bunların hepsini sunacak tesis olmadığı için çeşitliği sunamıyoruz. Bu yemekleri kitap haline getirerek belgelemek, tarifleriyle gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Unutulan yemek çeşitlerimiz var. Artık anneden çocuklarına geçmediği için hazır yemeğe yönlenildiği için yemekler unutulmuş. Dünyanın mutfağını Hatay kendi içinde harmanlamış, kendine özgü bir şeyler katmış ve soframıza sunulmuştur. Hatay mutfağı dünyada ve Türkiye'de hak ettiği yeri almıyor."

Dünyada insanların yeni lezzetler aradığını söyleyen İnanç, "Hatay yemeklerine de aşırı bir ilgi var ancak bunları sunacak ne yetenekli usta ne de tesis var. Bu sorunları aşarsak Hatay mutfağının çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

İnanç, Hatay mutfağının tanıtımı konusunda Avrupa'nın birçok şehri ve Arap coğrafyasında çeşitli organizasyonlar yapacaklarını da aktardı.

Kaynak: AA