Game of Thrones'un yıldızları evleniyor

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin oyuncularından Kit Harington ve Rose Leslie nişanlandı.

Ekrandaki aşk, 5 yıl sonra mutlu sonla noktalanıyor. Dizideki isimleriyle Jon Snow ve Ygritte evleniyor.

Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle izlediği Game of Thrones dizisinin iki yıldızı nişanlandıklarını duyurdu.

İzlenme rekorları kıran dizide Jon Snow ile Ygritte karakterlerini canlandıran Kit Harington ve Rose Leslie beş yıllık ilişkilerinin ardından nişanlandı.

Evlilik tarihi için henüz net bir karar vermedikleri ifade ediliyor. İkili 2012 yılında Game of Thrones setinde tanıştı.

Harington ve Leslie, dizinin 2012-2014 arasında yayınlanan bölümlerinde de iki sevgiliyi canlandırmıştı.

