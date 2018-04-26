Galata Kulesi'nde video mappingle görsel şölen

Tarihi kulede 10 gün boyunca ışık ve renk oyunları sunulacak. Dopdolu içeriğiyle gençlere birçok etkinlik fırsatı sunacak İstanbul Gençlik Festivali'nde İstanbulluları bazı sürprizler bekliyor.

Tarihi Galata Kulesi'nden 10 gün boyunca ışık ve renk oyunlarıyla birbirinden güzel görüntüler yansıyacak. İstanbullular, bu gösteriyi 10 gün boyunca saat 21.00 ile 24.00 arasında izleyebilecek.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali (İGF) 2-6 Mayıs tarihleri arasında başlıyor. Festivalde; konser, eğlence, kültür-sanat, bilim teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk, turnuva, e-oyunlar ve daha birçok alanda onlarca etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Galata Kulesi'nde yapılan görsel şov vatandaşları mest etti.

Video mapping

Mimari yapılara uygun olarak tasarlanan animasyon videosunun projeksiyonların geniş ekrana verilmesiyle oluşan görsel şölen. Yapılan animasyona belli bir perspektif verilerek 3d algısı oluşturuluyor. Bu sebeple 3d gözlük vs gerekmiyor.

Kaynak: TRT Haber, İHA