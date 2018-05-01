Frig Yolu, ziyaretçileri doğa ve tarihle iç içe bir yolculuğa çıkarıyor

Frig Vadisi, Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel 10 vadisinden birisi olma özelliği taşıyor.

Frig Yolu ise 506 kilometrelik güzergahıyla Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş rotası.

Ege ve İç Anadolu bölgesinde bulunan 4 ilden geçiyor: Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya.

Kütahya'daki Yenice Çiftliği, Afyonkarahisar Seydiler ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Friglerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük) olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, Friglerin dini merkezi (Midas) Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyünde birleşiyor.

Frig Yolu'nun canlandırılması ve turizme kazandırılması için Bakanlar Kurulu kararıyla Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) kuruldu.

Ziyaretçilerin Frig Yolu'nda bilinçli ve güvenli yürümelerini sağlamak için güzergahın tamamı, uluslararası standartlarda kırmızı ve beyaz renklerle işaretlendi. Ayrıca, 73 noktaya bilgilendirici yön tabelaları yerleştirildi.

Yapılan çalışmalarla ziyaretçiler bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri bütünlük içinde yürüyerek veya bisikletle keşfedebiliyor.

FRİGKÜM çalışmaları

FRİGKÜM Dönem Başkanı Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, geçmişte Frig Vadileri'nin turizme kazandırılması konusunda yeterince çalışma yapılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Son zamanlarda gerek bakanlıkların gerekse FRİGKÜM'ün ve valiliklerin önemli çalışmaları var. Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu yıl bölgenin master planını çıkardı. Bu plan çerçevesinde 73 eser tespit edildi ve bunlarla ilgili geleceğe yönelik neler yapılabileceği konusunda altyapı oluşturuldu. Bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı 3 milyon liralık bir yatırımla Seyitler bölgesinden itibaren bu vadilerin daha iyi değerlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Frig Vadisi Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş olup, çevre düzenlemesi çalışmaları Bakanlık tarafından sürdürülmektedir."

Bölgede yürütülecek altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 9 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Bölgenin en önemli özelliklerinden birinin de termal su kaynakları olduğunu söyleyen Tutulmaz, "Friglerden beri insanlar tarafından şifa bulmak için kullanılmış ve bölge Şifalı Frigya olarak da anılmıştır. Bu sayede günümüzde bölgedeki illerden Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerimizin termal kaynaklarına ilgi artacak" dedi.

İhsaniye Kaymakamlığı, FRİGKÜM ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi iş birliğiyle yeni projeler de hayata geçiriliyor.

Bölgeye, ahşap kulübeler, ATV'ler, bisikletler ve Emre Gölü'nde yapılacak tekne turu gibi turistlerin ilgisini çekebilecek yeni özellikler eklenecek.

Frig Vadisi

Friglerin barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları, tapınım alanları ile kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.

Kapadokya'daki peri bacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor. Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, önce Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldı.

Kaynak: AA