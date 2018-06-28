  • 28 HAZIRAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.608
    EURO 5.345
  • BIST 96226.99
    ALTIN 185.124
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da buluşacak

Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisar'da buluşacak

Afyonkarahisar'da bu yıl ilki düzenlenecek Frig Fotofest Festivali ile, yurt genelinden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkunu buluşacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fotoğraf tutkunları Afyonkarahisarda buluşacak

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar ve İhsaniye Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hafta sonu yapılacak festivalin, kentin tanıtımına katkı sağlaması planlanıyor.

Festival kapsamında Cengiz Karlıova, Serkan Turaç ve Burak Şenbak kişisel fotoğraf sergileri açarak söyleşilere katılacak. Ayrıca Kocatepe, Frig Vadisi ve Eber Gölü'nde fotoğraf çekme etkinlikleri düzenlenecek.

Proje Koordinatörü Murat Özçelik, bu yıl ilkini yapacakları festivalin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Festivalle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Özçelik, "Türkiye'de 30 farklı şehirden 300'ün üzerinde fotoğraf tutkunu Afyonkarahisar'a gelecek. Festivali geleneksel hale getirerek, her yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Özçelik, Frig Vadisi ve kentin fotoğraf açısından çok zengin bir coğrafya olduğunu belirterek, festivalin Afyonkarahisar'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: frig fotofest festivali, fotoğraf, afyonkarahisar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER