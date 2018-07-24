Fırtınada kırılan ağacı ayı minyatürüne dönüştürdüler

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Sezgin Akay ve kurum çalışanları, geçen hafta il genelinde yaşanan fırtınada zarar gören selvi ağacını değerlendirmek için harekete geçti.

Çalışanlar, ağacın gövdesini muhafaza altına alarak, ağaç oyma tekniği ile "Ero" ismini verdikleri ayı minyatürü ortaya çıkardı.

Eğitim materyali olarak kullanılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Sezgin Akay, fırtınadan zarar gören ağacın artık eğitim materyali olarak hizmet vereceğini söyledi.

"Fırtınada, eğitim bahçemizdeki yaşlı selvi ağacı kırıldı. Tam orta yerinden kırılarak devrildi, arta kalan kısmını değerlendirmek istedik. 'Ne yapalım?' diye düşünürken 'Bundan bir ayıcık heykeli yapalım' diye bir fikir ortaya çıktı. Daha sonra elimize ağaç kesme motorunu alıp bu heykele başladık. Mesaimizin dışında 2 gündür buraya gelip çalışma yapıyoruz."

Eğitim materyali olarak kullanılacak Ero, eğitim bahçesinde sergilenecek.

Kaynak: AA