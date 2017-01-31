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'Fındıkkıran' özel sahnede

ANTDOB, sömestr tatilinde Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesini sahneleyecek.

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Fındıkkıran özel sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) sanatçıları yarı yıl tatiline özel olarak Çaykovski'nin Fındıkkıran balesi ile sanat severlerin karşısında olacak.

ANTDOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fındıkkıran balesi, 2 ve 4 Şubat tarihlerinde, Haşim İşcan Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Yönetmenliğini ve koreografisini Mehmet Balkan'ın üstlendiği eserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetecek. Lale Balkan'ın sahne yönetmeni olduğu eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

E.T.A. Hoffmann'ın "Fındıkkıran ile Fare Kral" öyküsünden uyarlanan iki perdelik eserde "Clara" rolünde Özde Eren ve "Fındıkkıran Prens" rolünde Tolga Burçak izleyici karşısına çıkacak. 

Etiketler: fındıkkıran, antalya devlet opera balesi
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