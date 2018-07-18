Filistinli foto muhabirlerin gözünden Kudüs ve Mescid-i Aksa

Kudüs Bilinci Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Filistinli foto muhabirlerinin objektifinden "14 Temmuz Mescid-i Aksa Direnişi"ni konu alan fotoğraf sergisi Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.

Kudüs Bilinci Derneği Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Merve Pınar, 14 Temmuz 2017 tarihinde İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'da ezan ve namazı yasaklanmasından sonra 19 gün süren direnişin fotoğraflarının sergilendiğini söyledi.

"Sürecin daha iyi anlaşılması adına kitap hazırladık"

Merve Pınar, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'ya yönelik bu kararlarının tarihi bir süreci başlattığını belirtti.

"Sergiyle beraber, Kudüs Bilinci Derneği olarak o sürecin daha iyi anlaşılması adına bir kitap hazırladık. Hazırladığımız kitapta 14 Temmuz 2017 tarihinden 1 Ağustos 2017 tarihine kadar bölgede yaşananların fotoğraflarını ve gün gün neler yaşandığını yayınladık."

"Filistinlilerin nasıl hareket ettiğini anlatmaya çalıştık"

Pınar, sergilenen fotoğrafların büyük bir kısmının "14 Temmuz Mescid-i Aksa Direnişi" ismiyle hazırlanan kitapta da bulunabileceğini söyledi.

"Tarihe tanıklık etmesi anlamında, Kudüs'te yaşanan bu zulümlere hangi ülkenin ne zaman ve nasıl tepki verdiğini, neler yaşandığını, Filistinlilerin nasıl hareket ettiğini anlatmaya çalıştık."

Kızılay Metro Sanat Galerisi'ndeki Sergi, 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA