  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Fikret Hakan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Fikret Hakan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, son yolculuğuna uğurlandı.

Hakan için ikindi vakti Levent Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hakan'ın eşi Tijen Kılıç, kızı Elif Atay, torunu Doğa Atay'ın yanı sıra, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Orhan Gencebay, Serdar Gökhan, Salih Güney, Nuri Alço, Aydemir Akbaş, Saruhan Hünel, Haldun Dormen, Berhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Elif Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının son iki aydır rahatsızlığının bulunduğunu, hastaneye yattıktan 1 hafta sonra akciğer kanseri olduğunu öğrendiklerini belirtti. Babasının, tedavisi başlamadan bir kanama geçirdiğini dile getiren Atay, ameliyat geçirmek zorunda kaldığını, 83 yaşında olmasından dolayı bünyesinin bu ameliyatı kaldıramadığını ifade etti.

Atay, babasının hiç kimseye dargın olmadığını, kimseye kırılmayacak kadar gönlünün büyük olduğunu söyledi.

Fikret Hakan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Etiketler: Zincirlikuyu mezarlığı, Türk sineması, taziye, fikret hakan
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