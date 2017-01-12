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Fatma Girik: Beni de Zeki Müren'e benzettiler

Girik, sosyal medyada paylaşılan "vefat etti" iddialarına ilişkin, "Ameliyattan kaynaklı rahatsızlığım dışında herhangi bir hastalığım yok ve dinleniyorum." açıklamasında bulundu.

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Fatma Girik: Beni de Zeki Mürene benzettiler
Kalça kemiğine platin takılan ve evinde istirahat eden sinema sanatçısı Fatma Girik, yaptığı açıklamada, hakkında çıkan ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere gülüp geçtiğini belirtti.
 
"Beni de Zeki Müren'e benzettiler"
 
"Hayatını kaybetti" şeklindeki sahte haberlerin daha önce Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren'e yapıldığını hatırlatan Girik, "Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler.'' değerlendirmesinde bulundu.
 
Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan bu tür haberlere kimsenin inanmamasını isteyerek, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını ve dinlendiğini bildirdi.
 
Etiketler: Fatma Girik
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