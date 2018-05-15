Fatih Belediye Başkanı Suver: Yeditepe Bienali modern sanat anlayışına yeni bir boyut kattı

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, geleneksel sanatların nadide örneklerini sanatseverlerle buluşturan Yeditepe Bienali' ile 'dünyada ve Türkiye'de şimdiye kadar yapılmamış bir iş' gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeditepe Bienali'nin modern sanat anlayışına yeni bir boyut kattığını düşündüklerini belirten Suver, "Hem modern sanatlar hem klasik sanatların aslında problemleri tektir, yaşadıkları zamana kendilerini anlatabilmek. Bunu kim en iyi şekilde yapabiliyorsa o başarmış olur. Dolayısıyla birbirinden etkilenebilirler. Gelenekli sanatlarla, modern sanatlar kendilerini ifade tarzında birbirlerini etkileyebilir ve daha fazla gelişebilirler bu anlamda. Böyle bir sonuç da çıkarılabilir bu bienalde" dedi.

Medeniyet sanat anlayışını bugüne taşımayı amaçladıklarını söyleyen Suver, şunları söyledi:

"Osmanlı medeniyeti, asırlarca bu sanatı geliştire geliştire günümüze kadar getirmiştir ama ne yazık ki son zamanlarda unutulmaya terk edildi bu sanat. Bunu yeniden canlandırmak, yeniden hayata kazandırmak için bir bienal tertiplendi ve bu bienal Fatih'te yaklaşık 30 mekanda 600 ustanın 3 bin eserini sanatseverlerle buluşturdu."

"Gelenekli sanatlar yeniden ilgi alanı oluşturdu"

Suver, Yeditepe Bienali kapsamında uygulamalı etkinlikler de yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan, bizi anlatan bu değerleri yeniden insanımızın zevkine, anlayışına sunma fırsatı oldu. Bunun varlığından habersiz olan modern sanat anlayışına sahip pek çok kişi de bu eserlerle yüz yüze geldi, onların üzerinde düşünme fırsatı yakaladı. Umuyoruz ki bu çalışma hem gelenekli sanatlarımıza olan ilginin, dikkatin yeniden tazelenmesine hem de modern sanatın bu sanat anlayışından ilham alarak kendini geliştirmesine katkı sunacaktır. Tabii bu kadarıyla da olmuyor, bienalle yeniden bir ilgi alanı oluşturan gelenekli sanatlar da kendini geliştirme bakımından bir heyecan, bir motivasyon kazanmış oluyor."

Bienal vesilesiyle Tarihi Yarımada'yı yeniden farklı bir gözle görme fırsatı yakaladıklarına dikkat çeken Suver, "Tarihi Yarımada Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin başkenti olmuş, taşı, toprağı kültür ve sanatla yoğurulmuş bir mekandır. Neredeyse her santimetre karesinde bu zenginliği görürsünüz, hissedersiniz, yaşarsınız" dedi.

Kaynak: AA