Fast and Furious 9'un vizyon tarihi kesinleşti

Tüm zamanların en popüler film serilerinden Fast & Furious (Hızlı ve Öfkeli)’nin dokuzuncu yapımının gösterim tarihi 10 Nisan 2020’ye ertelendi.

Universal Pictures’tan dün yapılan açıklamada, Fast & Furious 9'un ilk belirlenen tarih olan Nisan 2019’da değil, ertesi yıl sinemaseverlerle buluşacağı belirtildi. Ertelemenin sebebine ilişkin bigi verilmedi. Yönetmenlik koltuğunda kimin oturacağı da henüz kesinlik kazanmadı.

Dünya çapında büyük ilgi toplayan serinin beyaz perdeye gelen her filmi gişe rekorlarını alt üst ediyor. Bu yıl Nisan’da gösterime giren 250 milyon dolar bütçeli sekizinci film The Fate of the Furious 1,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Diğer filmlerle birlikte toplam gişe hasılatının 5 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

Serinin çoğu filminde, yıllardır birlikte çalışan ve adeta aile gibi olan ekibin beyni Dominic Toretto (Vin Diesel) ile eşi Letty (Michelle Rodriguez)’in yanı sıra Jason Statham, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Tego Calderon ve Don Omar gibi isimler de boy gösteriyor.