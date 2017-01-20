'Farklı Gündem' TRT Haber'de başlıyor

Tasarruftan - risksiz yatırıma, doğru kredi kartı kullanımından - sağlığa, yerel yönetimlerden - tarıma, kentsel dönüşümden - depreme, konut sigortalarından - emekliliğe kadar, her açıdan hayata dokunan, konulara değinen, bu alanlardaki önemli aktörleri ekranlara taşıyan, güvenilir bilgi kaynağı Farklı Gündem, 21 Ocak’tan itibaren, her Cumartesi 11.15’te TRT Haber ekranlarında olacak.

Farklı Gündem, ilk bölümünde tasarruf ve tasarruf yöntemlerini mercek altına alacak.

Tasarruf deyince akla hemen yastık altında biriktirdiğimiz paralar gelir. Finansçılar hep yatırımınızı yastık altında tutmayın ve bankada değerlendirin tavsiyesinde bulunur. Acaba durum gerçekten öyle mi? Tasarruflarımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Kredi kartları bedava harcama kartı mıdır? Aile bütçesi oluştururken püf noktalar. Birikim ve yatırım nasıl yapılır? Gelir gider dengesinden - doğru bütçe hazırlanmasına, ödeme gücünün arttırılmasından- alternatif finans ürün ve yöntemlerine kadar, tasarruf konusunda merak edilen tüm sorular, canlı yayında uzmanlarca cevaplanıyor.

Doğru yatırımın izini sürecek programda, izleyiciler soru ve cevaplarını iletiyor; merak edilen tüm sorulara, en yetkili ağızlardan, en doğru cevaplar veriliyor.

Alev Nallar Emiroğlu’nun hazırlayıp sunduğu Farklı Gündem, her Cumartesi saat 11.15’te canlı yayınla TRT Haber ekranlarında...